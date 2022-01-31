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15 марта, 19:03 • 105286 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140083 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 121422 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 115083 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 103731 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100933 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 90974 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 122601 просмотра

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Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127213 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Певица Rihanna ждет первенца: в сети появились фото

Певица Rihanna ждет первенца: в сети появились фото

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 января. УНН. Американская 33-летняя певица Rihanna и рэпер A$AP Rocky ждут ребенка. Фото опубликовал таблоид Рeople, пишет УНН.

Детали

На недавно опубликованных снимках, будущие родители гуляют по Нью-Йорку. На Рианне расстегнут ярко-розовый плащ и рваные джинсы, спущенные на талии. На шее у нее висят длинные бусы с крестом и драгоценными камнями и виден округленный живот.

На одном из фото A$AP Rocky целует Рианну в лоб.

В своих соцсетях певица делиться новостью не спешит.

В 2021 году стало известно, что Рианна и A$AP Rocky начали встречаться после многих лет дружбы. Пара вызвала слухи о романе с тех пор, как Рианна рассталась со своим бойфрендом, миллиардером Хасаном Джамилем после трех лет отношений.

Напомним

Модель Наоми Кэмпбелл впервые стала матерью в 50 лет.

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