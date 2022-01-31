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Співачка Rihanna чекає на первістка: у мережі з’явилися фото

Співачка Rihanna чекає на первістка: у мережі з’явилися фото

Київ • УНН

 • 54781 перегляди

КИЇВ. 31 січня. УНН. Американська 33-річна співачка Rihanna та репер A$AP Rocky чекають на дитину. Фото опублікував таблоїд Рeople, пише УНН.

Деталі

На нещодавно опублікованих знімках, майбутні батьки гуляють Нью-Йорком. На Ріанні розстебнутий яскраво-рожевий плащ і рвані джинси, спущені на талії. На шиї у неї висять довгі намиста з хрестом і дорогоцінними каменями та видно округлений живіт.

На одному з фото A$AP Rocky цілує Ріанну в лоб.

У своїх соцмережах співачка ділитися новиною не поспішає.

У 2021 році стало відомо, що Ріанна та A$AP Rocky почали зустрічатися після багатьох років дружби. Пара викликала чутки про роман з того часу, як Ріанна розталася зі своїм бойфрендом, мільярдером Хасаном Джамілем після трьох років стосунків.

Нагадаємо

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