Співачка Rihanna чекає на первістка: у мережі з’явилися фото
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Американська 33-річна співачка Rihanna та репер A$AP Rocky чекають на дитину. Фото опублікував таблоїд Рeople, пише УНН.
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На нещодавно опублікованих знімках, майбутні батьки гуляють Нью-Йорком. На Ріанні розстебнутий яскраво-рожевий плащ і рвані джинси, спущені на талії. На шиї у неї висять довгі намиста з хрестом і дорогоцінними каменями та видно округлений живіт.
На одному з фото A$AP Rocky цілує Ріанну в лоб.
У своїх соцмережах співачка ділитися новиною не поспішає.
У 2021 році стало відомо, що Ріанна та A$AP Rocky почали зустрічатися після багатьох років дружби. Пара викликала чутки про роман з того часу, як Ріанна розталася зі своїм бойфрендом, мільярдером Хасаном Джамілем після трьох років стосунків.
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