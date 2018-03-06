Певица Билык во Львове признала Россию агрессором
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Певица Ирина Билык во Львове согласилась признать Россию агрессором. После этого активисты прекратили блокировать Львовскую оперу и концерт начался, передает корреспондент УНН.
По словам журналиста, активисты, которые блокировали концерт Билык, зашли в ее гримерку.
Билык признала, что Россия - агрессор, и эта страна оккупировала Крым. После этого активисты прекратили блокировать концерт и разошлись.
Как сообщал УНН, во Львове активиты блокировали концерт певицы Ирины Билык в Оперном театре.
По словам активистов, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию агрессором.
У Оперного сформировали коридор позора и не пропускали посетителей.
На место событий также прибыли полицейские.