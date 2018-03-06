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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 42586 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 56344 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 59838 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102671 просмотра

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Певица Билык во Львове признала Россию агрессором

Певица Билык во Львове признала Россию агрессором

Киев  •  УНН

 • 26962 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 6 марта. УНН. Певица Ирина Билык во Львове согласилась признать Россию агрессором. После этого активисты прекратили блокировать Львовскую оперу и концерт начался, передает корреспондент УНН.

По словам журналиста, активисты, которые блокировали концерт Билык, зашли в ее гримерку.

Билык признала, что Россия - агрессор, и эта страна оккупировала Крым. После этого активисты прекратили блокировать концерт и разошлись.

Как сообщал УНН, во Львове активиты блокировали концерт певицы Ирины Билык в Оперном театре.

По словам активистов, они решили заблокировать концерт из-за того, что Билык не признала Россию агрессором.

У Оперного сформировали коридор позора и не пропускали посетителей.

На место событий также прибыли полицейские.

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