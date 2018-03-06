Співачка Білик у Львові визнала Росію агресором
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. Співачка Ірина Білик у Львові погодилась визнати Росію агресором. Після цього активісти припинили блокувати Львівську оперу і концерт розпочався, передає кореспондент УНН.
За словами журналіста, активісти, які блокували концерт Білик, зайшли до її гримерки.
Білик визнала, що Росія - агресор, і що ця країна окупувала Крим. Після цього активісти припинили блокувати концерт і розійшлися.
Як повідомляв УНН, у Львові активіти блокували концерт співачки Ірини Білик в Оперному театрі.
За словами активістів, вони вирішили заблокувати концерт через те, що Білик не визнала Росію агресором.
Біля Оперного сформували коридор ганьби і не пропускали відвідувачів.
На місце подій також прибули поліцейські.