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Співачка Білик у Львові визнала Росію агресором

Співачка Білик у Львові визнала Росію агресором

Київ • УНН

 • 26964 перегляди

ЛЬВІВ-КИЇВ. 6 березня. УНН. Співачка Ірина Білик у Львові погодилась визнати Росію агресором. Після цього активісти припинили блокувати Львівську оперу і концерт розпочався, передає кореспондент УНН.

За словами журналіста, активісти, які блокували концерт Білик, зайшли до її гримерки.

Білик визнала, що Росія - агресор, і що ця країна окупувала Крим. Після цього активісти припинили блокувати концерт і розійшлися.

Як повідомляв УНН, у Львові активіти блокували концерт співачки Ірини Білик в Оперному театрі.

За словами активістів, вони вирішили заблокувати концерт через те, що Білик не визнала Росію агресором.

Біля Оперного сформували коридор ганьби і не пропускали відвідувачів.

На місце подій також прибули поліцейські.

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