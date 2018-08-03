Спецслужбы Эстонии сообщают, что "Яндекс.Такси" передает данные в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Полиция безопасности Эстонии советует гражданам при использовании программы частного такси Yandex.Taxi учитывать, что собранные сервисом данные направляются на российские серверы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное издание Postimees.
“В России, на серверы которой идет информация, не действуют требования Европейского союза о защите данных”, — сказал глава бюро Полиции безопасности Андрес Кахар.
Сервис онлайн-заказа такси “Яндекс.Такси” начал свою деятельность в Эстонии в этом году. Руководитель подразделения CERT-EE Департамента государственной инфосистемы Тину Таммер сказал, что ведомство никому не запрещает использовать приложение для вызова такси, в частности госслужащих, но призывает пользователей быть бдительными.
Местное Министерство обороны подчеркивает: приложение “Яндекс.Такси” запрашивает доступ к большому количеству частной информации и разрешение использовать устройство — возможность активировать камеру и микрофон, управлять доступом к Wi-fi, а более поздние версии программы могут увеличить количество необходимых доступов к функциям.
Как сообщал УНН, недавно Минобороны Литвы рекомендовало жителям не пользоваться “Яндекс.Такси”.