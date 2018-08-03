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Спецслужби Естонії повідомляють, що "Яндекс.Таксі" передає дані до РФ

Спецслужби Естонії повідомляють, що "Яндекс.Таксі" передає дані до РФ

Київ • УНН

 • 9614 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Поліція безпеки Естонії радить громадянам при використанні програми приватного таксі Yandex.Taxi враховувати, що зібрані сервісом дані надсилаються на російські сервери. Про це повідомляє УНН з посиланням на місцеве видання Postimees.

“У Росії, на сервери якої йде інформація, не діють вимоги Європейського союзу про захист даних”, — сказав глава бюро Поліції безпеки Андрес Кахар.

Сервіс онлайн-замовлення таксі “Яндекс.Таксі” почав свою діяльність в Естонії цього року. Керівник підрозділу CERT-EE Департаменту державної інфосистеми Тіну Таммер сказав, що відомство нікому не забороняє використовувати додаток для виклику таксі, зокрема держслужбовців, але закликає користувачів бути пильними.

Місцеве Міністерство оборони підкреслює: додаток “Яндекс.Таксі” запитує доступ до великої кількості приватної інформації і дозвіл використовувати функції пристрою — можливість активувати камеру та мікрофон, управляти доступом до Wi-fi, а пізніші версії програми можуть збільшити кількість необхідних доступів до функцій.

Як повідомляв УНН, нещодавно Міноборони Литви рекомендувало жителям не користуватися “Яндекс.Таксі”.

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