Спецслужба ФРГ рассказала о кибератаки на немецкую прессу

Имеющаяся информация свидетельствует о волне атак, совершенных, предположительно, с целью шпионажа. При этом есть указания на то, что нападения, которые имели место в августе 2017 и июне 2018 года и, возможно, продолжаются до сих пор, осуществило российская группировка хакеров Sandworm.

Ведомство по охране конституции уточняет, что за атаками, вероятно, стоит российская спецслужба. Речь идет, согласно докладу, о так называемой атакуспрямованого фишинга, с высокой точностью осуществленную против конкретных объектов.

По электронной почте рассылались письма от имени отправителя, заслуживающего доверия, с зараженным текстовым документом в формате Word. Когда пользователь открывал его, поступала рекомендация разрешить выполнение макросов. Если дать такое разрешение, то открывается возможность слежения за сетевой инфраструктурой или даже управление ею.

Существует вероятность того, что в Германии, кроме медиакомпаний и организации, занимающейся химическими исследованиями, оказались затронуты и другие предприятия.

Как сообщал УНН, Секретная служба США распространила руководство по выявлению потенциально опасных учеников.