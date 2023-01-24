Спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ совершило рейд в районе Новой Каховки

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 19303 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 72921 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 116408 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 116041 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 265188 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 132890 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121577 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 371735 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83651 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136405 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
2м/с
75%
Популярные новости

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111286 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76899 просмотра

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 16340 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 12326 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 12885 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 265188 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 292941 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 371735 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347268 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 394618 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 76913 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111299 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130658 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170365 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79583 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ совершило рейд в районе Новой Каховки

Киев • УНН

 • 1574313 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В ночь с 23 на 24 января группа специального назначения Главного управления разведки Министерства обороны Украины при участии Вооруженных сил Украины провела разведывательный рейд в тыл оккупантов в районе Новой Каховки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины в Telegram.

Спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ совершило рейд в районе Новой Каховки

Детали

Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления оккупантов.

“Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег. Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили дом, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы — подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и местах расположения вражеских резервов. В ходе боя враг понес существенные потери.

Наши бойцы уничтожили не менее 12 российских оккупантов, БТР 82А и захватили пленного. Выполнив задачу, группа вернулась на правый берег Днепра.

“Работа по деоккупации украинской территории продолжается. Слава Украине!”, — пишет ГУР.

Напомним 

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 122 170 человек, 3152 танков, 289 самолетов, 281 вертолета и сотен единиц военной техники.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война
Brent
$61.53
Bitcoin
$77,069.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.10
Ethereum
$1,474.25