Спецподразделение ГУР МО Украины при поддержке ВСУ совершило рейд в районе Новой Каховки

Детали

Предварительно, благодаря сотрудничеству с местными партизанами и с помощью специальных технических средств, разведчики установили точное местонахождение передового пункта управления оккупантов.

“Несмотря на плотное минирование береговой линии и установленные фортификационные сооружения, группа переправилась через реку и высадилась на противоположный берег. Вступив в бой с врагом, разведчики гранатометными выстрелами уничтожили дом, в котором находился командный пункт. Восприняв высадку как попытку прорыва линии обороны, рашисты сразу привлекли боевые резервы — подразделение сил специальных операций, авиацию и бронетехнику”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этому разведка получила исчерпывающие данные о количестве, составе и местах расположения вражеских резервов. В ходе боя враг понес существенные потери.

Наши бойцы уничтожили не менее 12 российских оккупантов, БТР 82А и захватили пленного. Выполнив задачу, группа вернулась на правый берег Днепра.

“Работа по деоккупации украинской территории продолжается. Слава Украине!”, — пишет ГУР.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 122 170 человек, 3152 танков, 289 самолетов, 281 вертолета и сотен единиц военной техники.