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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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The New York Times

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Спецпідрозділ ГУР МО України за підтримки ЗСУ здійснив рейд в районі Нової Каховки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. У ніч з 23 на 24 січня група спеціального призначення Головного управління розвідки Міністерства оборони України за участі Збройних сил України провела розвідувальний рейд в тил окупантів у районі Нової Каховки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління розвідки МО України у Telegram.

Спецпідрозділ ГУР МО України за підтримки ЗСУ здійснив рейд в районі Нової Каховки

Деталі

Попередньо, завдяки співпраці з місцевими партизанами та за допомогою спеціальних технічних засобів, розвідники встановили точне місцезнаходження передового пункту управління окупантів.

“Попри щільне мінування берегової лінії та встановлені фортифікаційні споруди, група переправилась через річку та висадилась на протилежний берег. Вступивши у бій з ворогом, розвідники гранатометними пострілами знищили будинок, в якому знаходився командний пункт. Сприйнявши висадку як спробу прориву лінії оборони, рашисти одразу залучили бойові резерви — підрозділ сил спеціальних операцій, авіацію та бронетехніку”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що завдяки цьому розвідка отримала вичерпні дані щодо кількості, складу та місць розташування ворожих резервів. В ході бою ворог поніс суттєві втрати.

Наші бійці знищили щонайменше 12 російських окупантів, БТР 82А та захопили полоненого. Виконавши завдання, група повернулась на правий берег Дніпра.

“Робота з деокупації української території триває. Слава Україні!”, — пише ГУР.

Нагадаємо 

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 122 170 осіб, 3152 танків, 289 літаків, 281 гелікоптера та сотень одиниць військової техніки.

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