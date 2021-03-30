Спецоперация под Москвой: в сгоревшем доме нашли тело Владимира Барданова, - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном обороте оружия под Москвой закончилась гибелью Владимира бардановое. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
Детали
Тело мужчины, который устроил стрельбу по силовикам в поселке Вешки, обнаружено в его сгоревшем коттедже. Информацию подтвердили в правоохранительных органах.
Уточняют, что тело находилось в самом эпицентре пожара, в районе чердака, и сильно обгорело, поэтому будет проведена ДНК-экспертиза.
Контекст
Сообщается, что сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешкы в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам. Дом Владимира бардановое загорелся после обстрела. Его обстреляли из гранатомета ГМ-94.
Так, по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Бардановом, 1960 года рождения, является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговли и строительства.