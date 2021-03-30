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Спецоперація під Москвою: будинок після обстрілу з гранатомета спалахнув, підозрюваний відмовився здаватись

Київ • УНН

 • 32974 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Спецоперація із затримання підозрюваного в незаконному обігу зброї під Москвою триває. Будинок після обстрілу з гранатомета спалахнув, чути звуки вибухів. Проте чоловік, за даними ЗМІ, здаватись відмовився і залишився у палаючій будівлі, передає УНН із посиланням на Telegram-канал Mash.

Деталі

За даними Mash, будинок Володимира Барданова загорівся після обстрілу. Його обстріляли з гранатомета ГМ-94. 

Цитата

"Володимир Барданов відмовився здаватися і залишився на палаючому горищі свого будинку. За попередніми даними, його вже немає серед живих. Зараз до палаючого будинку стягуються пожежні машини, стрілянина припинилася", - йдеться у повідомленні.

Додамо

ЗМІ, уже встигли порівняти Барданова із Джоном Рембо, а також із Тоні Монтаною - персонажами культових фільмів "Рембо" та "Обличчя зі шрамом".

Що відомо

Повідомляється, що співробітники ФСБ і МВС 30 березня спробували затримати чоловіка в котеджному селищі Вєшки в Підмосков'ї за підозрою в незаконному обороті зброї. При спробі обшуку він забарикадувався в будинку і відкрив стрілянину по силовикам.

Так, за інформацією джерела в правоохоронних органах, мова йде про Володимира Барданова, 1960 року народження, який є генеральним директором фірми з оптово-роздрібної торгівлі та будівництва.

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