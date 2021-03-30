Спецоперация под Москвой: дом после обстрела из гранатомета вспыхнул, подозреваемый отказался сдаваться
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном обороте оружия под Москвой продолжается. Дом после обстрела из гранатомета вспыхнул, слышат звуки взрывов. Однако мужчина, по данным СМИ, сдаваться отказался и остался в горящем здании, передает УНН со ссылкой на Telegram канал Mash.
Детали
По данным Mash, дом Владимира Барданова загорелся после обстрела. Его обстреляли из гранатомета ГМ-94.
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"Владимир Барданов отказался сдаваться и остался на горящем чердаке своего дома. По предварительным данным, его уже нет в живых. Сейчас к горящему дому стягиваются пожарные машины, стрельба прекратилась", - говорится в сообщении.
Добавим
СМИ, уже успели сравнить Барданова с Джоном Рэмбо, а также с Тони Монтаной - персонажами культовых фильмов "Рэмбо" и "Лицо со шрамом".
Что известно
Сообщается, что сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам.
Так, по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Барданове, 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительства.