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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 42115 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

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20:50 • 60350 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Спецоперация под Москвой: дом после обстрела из гранатомета вспыхнул, подозреваемый отказался сдаваться

Спецоперация под Москвой: дом после обстрела из гранатомета вспыхнул, подозреваемый отказался сдаваться

Киев  •  УНН

 • 32969 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном обороте оружия под Москвой продолжается. Дом после обстрела из гранатомета вспыхнул, слышат звуки взрывов. Однако мужчина, по данным СМИ, сдаваться отказался и остался в горящем здании, передает УНН со ссылкой на Telegram канал Mash.

Детали

По данным Mash, дом Владимира Барданова загорелся после обстрела. Его обстреляли из гранатомета ГМ-94.

Цитата

"Владимир Барданов отказался сдаваться и остался на горящем чердаке своего дома. По предварительным данным, его уже нет в живых. Сейчас к горящему дому стягиваются пожарные машины, стрельба прекратилась", - говорится в сообщении.

Добавим

СМИ, уже успели сравнить Барданова с Джоном Рэмбо, а также с Тони Монтаной - персонажами культовых фильмов "Рэмбо" и "Лицо со шрамом".

Что известно

Сообщается, что сотрудники ФСБ и МВД 30 марта попытались задержать мужчину в коттеджном поселке Вешки в Подмосковье по подозрению в незаконном обороте оружия. При попытке обыска он забаррикадировался в доме и открыл стрельбу по силовикам.

Так, по информации источника в правоохранительных органах, речь идет о Владимире Барданове, 1960 года рождения, который является генеральным директором фирмы по оптово-розничной торговле и строительства.

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