Спецоперація під Москвою: у згорілому будинку знайшли тіло Володимира Барданова, - ЗМІ

Деталі

Тіло чоловіка, який влаштував стрілянину у силовиків у селищі Вєшки, виявлено в його згорілому котеджі. Інформацію підтвердили у правоохоронних органах.

Уточняють, що тіло знаходилося в самому епіцентрі пожежі, в районі горища, і сильно обгоріло, тому буде проведена ДНК-експертиза.

Контекст

Повідомляється, що співробітники ФСБ і МВС 30 березня спробували затримати чоловіка в котеджному селищі Вєшки в Підмосков'ї за підозрою в незаконному обороті зброї. При спробі обшуку він забарикадувався в будинку і відкрив стрілянину по силовиках. Будинок Володимира Барданова загорівся після обстрілу. Його обстріляли з гранатомета ГМ-94.

Так, за інформацією джерела в правоохоронних органах, мова йде про Володимира Барданова, 1960 року народження, який є генеральним директором фірми з оптово-роздрібної торгівлі та будівництва.