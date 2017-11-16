Спецоперация на Закарпатье: обнаружены оружие и наркотики

"Сейчас обыски продолжаются. Уже сообщено о подозрении начальнику районного управления Госземагентства в Закарпатской области в злоупотреблении в интересах организованной группы. Именно этот человек принимал решение вместе с подчиненными работниками по распределению пограничной земли и похищение ее из владения государства в лице Государственной пограничной службы. Ей вручен также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей ", - рассказал он.

По словам О.Сенюка пока продолжаются обыски у предполагаемого организатора преступной группы Атиллы.

"У него, по предварительной информации, уже нашли оружие и боеприпасы", - уточнил прокурор.

Прокурор уточнил, что это предполагаемый организатор преступной группы так называемой "частной границы" на Закарпатье. Кроме того, в настоящее время у одного из соучастников преступной группы изъяли около 2 кг наркотических средств, а именно каннабиса.

Как сообщал УНН, военная прокуратура Западного региона Украины совместно с сотрудниками Государственной пограничной службы проводят 100 обысков в возможных фигурантов незаконного захвата земель пограничной полосы на Закарпатье, а также организаторов незаконного изготовления и распространения наркотиков.