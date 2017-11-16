Спецоперація на Закарпатті: виявлено зброю та наркотики

“Наразі обшуки ще тривають. Вже повідомлено про підозру начальнику районного управління Держземагентства у Закарпатській області у зловживанні в інтересах організованої групи. Саме ця особа приймала рішення разом із підлеглими працівниками щодо розподілу прикордонної землі і викрадення її з володіння держави в особі Державної прикордонної служби. Їй вручено також клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, — розповів він.

За словами О.Сенюка наразі тривають обшуки у ймовірного організатора злочинної групи Атілли.

“У нього, за попередньою інформацією, вже знайшли зброю і боєприпаси”, — уточнив прокурор.

Прокурор уточнив, що це ймовірний організатор злочинної групи так званого “приватного кордону” на Закарпатті. Крім того, на даний час у одного зі співучасників злочинної групи вилучили близько 2 кг наркотичних засобів, а саме канабісу.

Як повідомляв УНН, військова прокуратура Західного регіону України разом зі співробітниками Державної прикордонної служби проводять 100 обшуків у можливих фігурантів незаконного захоплення земель прикордонної смуги на Закарпатті, а також організаторів незаконного виготовлення і розповсюдження наркотиків.