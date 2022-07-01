Жара на выходных немного спадет - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Жара на выходных спадет на несколько градусов, на западе возможны кратковременные грозовые дожди, местами – гард и шквалы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"2-4 июля преимущественно без осадков, только в западной части 2-3 июля кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.
Детали
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, завтра днем в восточных областях местами порывы северного ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 12-19°, на Закарпатье и побережье морей до 22°; днем 27-33°; завтра на востоке, послезавтра на западе страны 21-28°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 14-19°, днем 27-30°, в Киеве ночью 17-19°, днем 27-29°.