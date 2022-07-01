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13:44 • 12824 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 13346 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 29282 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 46870 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 54272 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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Жара на выходных немного спадет - синоптики

Жара на выходных немного спадет - синоптики

Киев • УНН

 • 130874 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Жара на выходных спадет на несколько градусов, на западе возможны кратковременные грозовые дожди, местами – гард и шквалы, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Цитата

"2-4 июля преимущественно без осадков, только в западной части 2-3 июля кратковременные дожди с грозами, местами град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили синоптики.

Детали

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, завтра днем ​​в восточных областях местами порывы северного ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 12-19°, на Закарпатье и побережье морей до 22°; днем 27-33°; завтра на востоке, послезавтра на западе страны 21-28°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра без осадков. Температура ночью 14-19°, днем ​​27-30°, в Киеве ночью 17-19°, днем ​​27-29°.

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