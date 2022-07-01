Спека на вихідних дещо спаде - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Спека на вихідних спаде на кілька градусів, на заході можливі короткочасні грозові дощі, місцями - гард та шквали, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
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"2-4 липня переважно без опадів, лише у західній частині 2-3 липня короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.
Деталі
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, завтра вдень у східних областях подекуди пориви північного вітру 15-20 м/с.
Температура вночі 12-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°; вдень 27-33°; завтра на сході, післязавтра на заході країни 21-28°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 27-30°, у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.