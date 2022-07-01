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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Спека на вихідних дещо спаде - синоптики

Спека на вихідних дещо спаде - синоптики

Київ • УНН

 • 130876 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Спека на вихідних спаде на кілька градусів, на заході можливі короткочасні грозові дощі, місцями - гард та шквали, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Цитата

"2-4 липня переважно без опадів, лише у західній частині 2-3 липня короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, завтра вдень у східних областях подекуди пориви північного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 12-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°; вдень 27-33°; завтра на сході, післязавтра на заході країни 21-28°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 27-30°, у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.

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