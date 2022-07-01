Спека на вихідних дещо спаде - синоптики

Цитата

"2-4 липня переважно без опадів, лише у західній частині 2-3 липня короткочасні дощі з грозами, місцями град та шквали 15-20 м/с", - повідомили синоптики.

Деталі

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, завтра вдень у східних областях подекуди пориви північного вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 12-19°, на Закарпатті та узбережжі морів до 22°; вдень 27-33°; завтра на сході, післязавтра на заході країни 21-28°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 14-19°, вдень 27-30°, у Києві вночі 17-19°, вдень 27-29°.