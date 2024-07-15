Спасенный в Украине гималайский медведь Ямполь умер в шотландском зоопарке после неудачной анестезии
Киев • УНН
Спасенный гималайский медведь Ямпиль умер в шотландском зоопарке после того, как не смог оправиться от наркоза во время транспортировки на лечение.
В шотландском зоопарке "Пять сестер" умер гималайский медведь Ямполь, которого летом 2022 года спасли украинские военные в Донецкой области. Об этом сообщила организация UAnimals, передает УНН.
Детали
Ямпиль не смог прийти в себя после анестезии, которую ему сделали для перевода в другой вольер для лечения. Несмотря на усилия ветеринаров, реанимировать медведя не удалось.
Зоопарк выразил глубокую печаль по поводу смерти Ямполя и попросил времени, чтобы смириться с этим трагическим событием.
Контекст
Ямполь был найден украинскими военными в частном зоопарке в поселке Ямполь Донецкой области после деоккупации. Он был заперт в тесном вольере без еды и воды, под постоянными обстрелами.
Благодаря усилиям военных и волонтеров, Ямполя эвакуировали в украинский приют "Белая скала", а затем в заповедник в Бельгии. В конце концов, он нашел свой дом в Шотландии.
Медведь, спасенный из разбомбленного украинского зоопарка, получил новый дом в Шотландии22 января 2024, 02:40 • 31128 просмотров