Спасенный в Украине гималайский медведь Ямполь умер в шотландском зоопарке после неудачной анестезии

В шотландском зоопарке "Пять сестер" умер гималайский медведь Ямполь, которого летом 2022 года спасли украинские военные в Донецкой области. Об этом сообщила организация UAnimals, передает УНН.

Детали

Ямпиль не смог прийти в себя после анестезии, которую ему сделали для перевода в другой вольер для лечения. Несмотря на усилия ветеринаров, реанимировать медведя не удалось.

Зоопарк выразил глубокую печаль по поводу смерти Ямполя и попросил времени, чтобы смириться с этим трагическим событием.

Контекст

Ямполь был найден украинскими военными в частном зоопарке в поселке Ямполь Донецкой области после деоккупации. Он был заперт в тесном вольере без еды и воды, под постоянными обстрелами.

Благодаря усилиям военных и волонтеров, Ямполя эвакуировали в украинский приют "Белая скала", а затем в заповедник в Бельгии. В конце концов, он нашел свой дом в Шотландии.

Медведь, спасенный из разбомбленного украинского зоопарка, получил новый дом в Шотландии