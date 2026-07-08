Спасатели спасли рыжего кота с ожогами после атаки рф в Вишневом

В Вишневом спасатели, обходя разрушенные дома после атаки рф, нашли и спасли маленького рыжего кота, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Маленького рыжего кота спасатели нашли в Вишневом, когда обходили разрушенные дома. Пушистик был в крайне тяжелом состоянии: почти не двигался, еле дышал, имел обожженные ушки, лапки и глаза... - указали в ГСЧС.

Спасатели, как отмечается, принесли животное в штаб, и все, кто был рядом, сразу бросились на помощь: напоили малыша водой, оказали первую помощь и начали искать ветеринаров.

"А дальше случилось настоящее чудо - нашлись его хозяева! Рыжего срочно отвезли в клинику, а лечение помогли организовать представители Красного Креста. Впереди пушистика ждет длительная реабилитация, ведь ожоги серьезные. Но самое главное - он будет жить!" - подчеркнули в ГСЧС.

Еще одно чудо, отметили в ГСЧС, произошло в Киеве. "Во время ликвидации последствий ночного российского обстрела чрезвычайники достали из-под завалов крошечного котенка. Мокрый, испуганный, он дрожал от страха, но главное - выжил!" - говорится в сообщении.

Как Вишневое оправляется после массированной атаки рф: на месте работают медики, спасатели и сотрудники Красного Креста