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Спасатели спасли рыжего кота с ожогами после атаки рф в Вишневом

Киев • УНН

 • 1674 просмотра

Спасатели нашли рыжего кота в разрушенном доме в Вишневом, у него были ожоги ушей, лап и глаз. Хозяева нашлись, животное отвезли в клинику, лечение организовал Красный Крест.

Спасатели спасли рыжего кота с ожогами после атаки рф в Вишневом

В Вишневом спасатели, обходя разрушенные дома после атаки рф, нашли и спасли маленького рыжего кота, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Маленького рыжего кота спасатели нашли в Вишневом, когда обходили разрушенные дома. Пушистик был в крайне тяжелом состоянии: почти не двигался, еле дышал, имел обожженные ушки, лапки и глаза... 

- указали в ГСЧС.

Спасатели, как отмечается, принесли животное в штаб, и все, кто был рядом, сразу бросились на помощь: напоили малыша водой, оказали первую помощь и начали искать ветеринаров.

"А дальше случилось настоящее чудо - нашлись его хозяева! Рыжего срочно отвезли в клинику, а лечение помогли организовать представители Красного Креста. Впереди пушистика ждет длительная реабилитация, ведь ожоги серьезные. Но самое главное - он будет жить!" - подчеркнули в ГСЧС.

Еще одно чудо, отметили в ГСЧС, произошло в Киеве. "Во время ликвидации последствий ночного российского обстрела чрезвычайники достали из-под завалов крошечного котенка. Мокрый, испуганный, он дрожал от страха, но главное - выжил!" - говорится в сообщении.

Как Вишневое оправляется после массированной атаки рф: на месте работают медики, спасатели и сотрудники Красного Креста06.07.26, 18:12 • 3848 просмотров

Юлия Шрамко

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