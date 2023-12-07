Спасатели дважды попали под обстрел во время тушения пожаров, вызванных ударами россиян в Сумской области

В Сумской области, за прошедшие сутки, в среду, спасатели дважды попали под обстрел, когда тушили пожары, вызванные вражеским ударом. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, передает УНН.

Горение происходило в жилом секторе. Во время тушения пожара спасатели вынуждены были два раза срочно покидать место происшествия, поскольку начинались повторные вражеские обстрелы. После того как ситуация безопасности нормализовалась, сотрудники ГСЧС возвращались и снова приступали к тушению. – рассказали в пресс-службе ГСЧС региона.

Детали

По данным спасателей, под атаки россиян попали пожарные, которые ликвидировали пожар в одном из населенных пунктов Шосткинского района. Там из-за попадания российских снарядов вспыхнул пожар в жилом секторе.

В конце концов ДСНСникам удалось обуздать пламя. они ликвидировали ячейки горение и таким образом спасти дома мирных граждан.