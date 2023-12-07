Спасатели дважды попали под обстрел во время тушения пожаров, вызванных ударами россиян в Сумской области

Эксклюзив
Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу
  •  106400 просмотра

Украинские предатели: Кива, Медведчук, Ковалев, Шепелев и другие - кого-то убили, а кого-то судьи практически выпустили на свободу

Эксклюзив
Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ
  •  124840 просмотра

Военные преступления россии: представители Международного уголовного суда впервые столкнулись с таким масштабом – КНИИСЭ

Эксклюзив
ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек
  •  124623 просмотра

ВСП просят проверить судей Верховного Суда, которые хотели отпустить агента фсб Шепелева, обвиняемого в заказе убийств 5 человек

Эксклюзив
В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего
  •  119564 просмотра

В Нацбанке рассказали, какие иностранные банкноты в этом году подделывали чаще всего

Эксклюзив
В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"
  •  124382 просмотра

В штабе рассказали о соблюдении договоренностей на ПП "Краковец-Корчева"

Эксклюзив
Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий
  •  132148 просмотра

Вспышка гепатита А в Винницкой области: заражение через воду рассматривается как одна из основных версий

Эксклюзив
Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться
5 декабря  •  122133 просмотра

Прозрачность и стабильность: в чем заключается потенциальный резерв банковской системы и как им воспользоваться

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  275621 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище
5 декабря  •  113515 просмотра

Гибель рыбы в Винницкой области: Госэкоинспекция не обнаружила превышения нормы загрязняющих веществ в Ладыжинском водохранилище

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
4 декабря  •  242593 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  65718 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
4 декабря  •  238607 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  39288 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  238636 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  34802 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
spasateli-dvazhdi-popali-pod-obstrel-vo-vremya-tusheniya-pozharov-vizvannikh-udarami-rossiyan-v-sumskoi-oblasti

Спасатели дважды попали под обстрел во время тушения пожаров, вызванных ударами россиян в Сумской области

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 02:35  •  25986 просмотра

Read in English

Спасатели в Сумской области дважды подвергались обстрелам во время тушения пожаров, вызванных ударами противника, но им удалось потушить пламя и спасти дома мирных жителей.

В Сумской области, за прошедшие сутки, в среду, спасатели дважды попали под обстрел, когда тушили пожары, вызванные вражеским ударом.  Об инциденте сообщила  пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, передает УНН.

Горение происходило в жилом секторе. Во время тушения пожара спасатели вынуждены были два раза срочно покидать место происшествия, поскольку начинались повторные вражеские обстрелы. После того как ситуация безопасности нормализовалась, сотрудники ГСЧС возвращались и снова приступали к тушению.

– рассказали в пресс-службе ГСЧС региона.
Image

Детали

По данным спасателей, под атаки россиян попали пожарные, которые ликвидировали пожар в одном из населенных пунктов Шосткинского района. Там из-за попадания российских снарядов вспыхнул пожар в жилом секторе.

В конце концов ДСНСникам удалось обуздать пламя. они ликвидировали ячейки горение и таким образом спасти дома мирных граждан.

Image

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Рятувальники двічі потрапили під обстріл під час гасіння пожеж, викликаних ударами росіян в Сумській області
Rescuers came under fire twice while extinguishing fires caused by russian strikes in the Sumy region
Новости по теме

Спасатели дважды попали под обстрел во время тушения пожаров, вызванных ударами россиян в Сумской области

Спасатели в Сумской области дважды подвергались обстрелам во время тушения пожаров, вызванных ударами противника, но им удалось потушить пламя и спасти дома мирных жителей.

Война •   •  25986 просмотра
Спасатели дважды попали под обстрел во время тушения пожаров, вызванных ударами россиян в Сумской области

Сумщина: россияне обстреляли девять громад, есть разрушения, ранены мирные жители

Российские войска обстреляли Середину-Буду в Сумской области, ранив двух жителей и повредив множество объектов гражданской инфраструктуры, включая жилые дома и отель. Ведется уголовное расследование по факту нарушения законов военного времени.

Война •   •  25978 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли девять громад, есть разрушения, ранены мирные жители

Убийство Кивы: в рф спецслужбы изучают списки пассажиров московских аэропортов

Российские спецслужбы анализируют списки пассажиров московского аэропорта после убийства экс-депутата Ильи Кивы.

Криминал и ЧП •   •  21448 просмотра
Убийство Кивы: в рф спецслужбы изучают списки пассажиров московских аэропортов

Готовим активное начало следующего года: Зеленский провел важное совещание с международниками МИД и ОП

Зеленский встретился с международными экспертами, чтобы спланировать активные дипломатические усилия на декабрь и начало 2023 года, подчеркнув борьбу Украины за свободу и международный порядок.

Политика •   •  27531 просмотра
Готовим активное начало следующего года: Зеленский провел важное совещание с международниками МИД и ОП

"Слуга народа" Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через три недели, посетив при этом Флориду - "Схемы"

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, получивший разрешение на 5-дневную поездку в Израиль, продлил свое пребывание за границей почти до трех недель. В частности во время своей командировки он совершил визит во Флориду, без предоставления этому объяснений. Несмотря на ограничения на поездки официальных лиц во время военного положения, Куницкий воспользовался возможностью выехать за пределы Украины.

Политика •   •  30555 просмотра
"Слуга народа" Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через три недели, посетив при этом Флориду - "Схемы"

Вражеские ударные беспилотники атакуют юг Одесской области - Воздушные силы

Вражеские беспилотники с Черного моря атакуют юг Одесской области; жителям рекомендуют немедленно искать укрытие.

Война •   •  27965 просмотра
Вражеские ударные беспилотники атакуют юг Одесской области - Воздушные силы

Имеем хорошие, нужные сигналы для Украины: Зеленский о работе украинской делегации в США

Президент Зеленский высоко оценил усилия украинской делегации в США, отметив положительные сигналы и выделив новый пакет американской помощи и военной поддержки Украине.

Политика •   •  32636 просмотра
Имеем хорошие, нужные сигналы для Украины: Зеленский о работе украинской делегации в США

На Авдеевском направлении наши защитники отбили почти три десятка атак врага-Генштаб ВСУ

В течение суток в Украине произошло 83 боевых столкновения. Самые активные боевые действия были на юге на востоке нашей страны. В частности, на Авдеевском направлении за сутки произошло около 30 атак. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  36061 просмотра
На Авдеевском направлении наши защитники отбили почти три десятка атак врага-Генштаб ВСУ

В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

В День Святого Николая в Одессе засветили главную рождественскую елку, украшенную традиционными украинскими орнаментами и национальными цветами, символизирующими единство и непобедимость. Установку 20-метровой елки для одесситов в этом году профинансировали местные предприниматели. На открытие пригласили праздничный оркестр.

Общество •   •  37300 просмотра
В Одессе в День Святого Николая засветили новогоднюю елку

Обсудили евроинтеграцию Украины и возможную встречу Зеленского и Орбана: глава ОП созвонился с главой МИД Венгрии

Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины, обсудил с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто европейскую интеграцию и потенциальную встречу Зеленского и Орбана.

Политика •   •  39933 просмотра
Обсудили евроинтеграцию Украины и возможную встречу Зеленского и Орбана: глава ОП созвонился с главой МИД Венгрии