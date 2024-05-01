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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Sparkles: Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм для своего легендарного робопса

Sparkles: Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм для своего легендарного робопса

Киев  •  УНН

1 мая 2024, 02:29  •  575 просмотра

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Компания Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм под названием "Sparkles" для своего робота-собаки Spot, чтобы исследовать пересечение робототехники, искусства и развлечений.

Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом-собакой Spot, для которого разработали специальный костюм из меха. Об этом пишет УНН со ссылкой на Youtube-канал компании.

Детали 

Sparkles - это специальный костюм, разработанный для Spot, чтобы исследовать пересечения робототехники, искусства и развлечений

- говорится в описании Boston Dynamics к видео.

В ролике показали легендарного робота Spot в его типичном желтом корпусе и его модифицированную версию - Sparkles. Новый "пес" имеет бело-синий костюм с блестками и головой собаки.

Напомним

Илон Маск ожидает, что компания Tesla начнет продажи своего гуманоидного робота Optimus к концу 2025 года. Также он надеется, что до конца этого года роботы начнут выполнять задачи на заводах.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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