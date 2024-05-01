Sparkles: Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм для своего легендарного робопса
Киев • УНН
Компания Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм под названием "Sparkles" для своего робота-собаки Spot, чтобы исследовать пересечение робототехники, искусства и развлечений.
Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом-собакой Spot, для которого разработали специальный костюм из меха. Об этом пишет УНН со ссылкой на Youtube-канал компании.
Детали
Sparkles - это специальный костюм, разработанный для Spot, чтобы исследовать пересечения робототехники, искусства и развлечений
В ролике показали легендарного робота Spot в его типичном желтом корпусе и его модифицированную версию - Sparkles. Новый "пес" имеет бело-синий костюм с блестками и головой собаки.
Напомним
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