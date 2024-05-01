Sparkles: Boston Dynamics разработала специальный меховой костюм для своего легендарного робопса

Компания Boston Dynamics опубликовала новое видео со своим роботом-собакой Spot, для которого разработали специальный костюм из меха. Об этом пишет УНН со ссылкой на Youtube-канал компании.

Детали

Sparkles - это специальный костюм, разработанный для Spot, чтобы исследовать пересечения робототехники, искусства и развлечений - говорится в описании Boston Dynamics к видео.

В ролике показали легендарного робота Spot в его типичном желтом корпусе и его модифицированную версию - Sparkles. Новый "пес" имеет бело-синий костюм с блестками и головой собаки.

Напомним

Илон Маск ожидает, что компания Tesla начнет продажи своего гуманоидного робота Optimus к концу 2025 года. Также он надеется, что до конца этого года роботы начнут выполнять задачи на заводах.