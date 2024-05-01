Sparkles: Boston Dynamics розробила спеціальний хутряний костюм для свого легендарного робопса
Київ • УНН
Компанія Boston Dynamics розробила спеціальний хутряний костюм під назвою "Sparkles" для свого робота-собаки Spot, щоб дослідити перетин робототехніки, мистецтва та розваг.
Компанія Boston Dynamics опублікувала нове відео зі своїм роботом-собакою Spot, для якого розробили спеціальний костюм з хутра. Про це пише УНН з посиланням на Youtube-канал компанії.
Деталі
Sparkles — це спеціальний костюм, розроблений для Spot, щоб досліджувати перетини робототехніки, мистецтва та розваг
У ролику показали легендарного робота Spot у його типовому жовтому корпусі та його модифіковану версію - Sparkles. Новий "пес" має біло-синій костюм з блискітками та головою собаки.
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