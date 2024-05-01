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Sparkles: Boston Dynamics розробила спеціальний хутряний костюм для свого легендарного робопса

Sparkles: Boston Dynamics розробила спеціальний хутряний костюм для свого легендарного робопса

Київ • УНН

 • 22066 перегляди

Компанія Boston Dynamics розробила спеціальний хутряний костюм під назвою "Sparkles" для свого робота-собаки Spot, щоб дослідити перетин робототехніки, мистецтва та розваг.

Компанія Boston Dynamics опублікувала нове відео зі своїм роботом-собакою Spot, для якого розробили спеціальний костюм з хутра. Про це пише УНН з посиланням на Youtube-канал компанії.

Деталі 

Sparkles — це спеціальний костюм, розроблений для Spot, щоб досліджувати перетини робототехніки, мистецтва та розваг

- йдеться в описі Boston Dynamics до відео.

У ролику показали легендарного робота Spot у його типовому жовтому корпусі та його модифіковану версію - Sparkles. Новий "пес" має біло-синій костюм з блискітками та головою собаки.

Нагадаємо

Ілон Маск очікує, що компанія Tesla розпочне продаж свого гуманоїдного робота Optimus до кінця 2025 року. Також він сподівається, що до кінця цього року роботи почнуть виконувати завдання на заводах.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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