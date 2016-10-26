Сжечь целую семью пытались в Ровенской области

Хозяин от шума проснулся и самостоятельно потушил возгорание, но огонь повредил мебель и пол. В этот момент в доме находилась жена и двое детей. Никто из них не пострадал.

Во время осмотра территории хозяйства в 10 метрах от окна полицейские обнаружили еще одну разбитую литровую стеклянную банку с зажигательной смесью и еще целую трехлитровую.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 статьи 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Поселок находится в Сарненском районе, а возле поселка - одни из самых больших залежей янтаря в Ровенской области. Поэтому одной из неофициальных версий нападения являются разборки между копателями янтаря.