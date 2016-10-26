Спалити цілу родину намагалися на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Сьогодні на Рівненщині невідомі кинули запальну суміш у будинок 40-річного чоловіка у селищі Клесів о 6-й ранку. Зловмисники розбили вікно на першому поверсі та вкинули в середину літрову скляну банку із запальною сумішшю. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Господар від шуму прокинувся та самотужки загасив займання, але вогонь пошкодив меблі та підлогу. У цей момент у будинку перебувала дружина та двоє дітей. Ніхто з них не постраждав.
Під час огляду території господарства за 10 метрів від вікна поліцейські виявили ще одну розбиту літрову скляну банку з запалювальною сумішшю та ще цілу трилітрову.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 (умисне пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
Селище знаходиться у Сарненському районі, а біля селища - одні з найбільших покладів бурштину на Рівненщині. Тому одною з неофіційних версій нападу є розбірки між копачами бурштину.