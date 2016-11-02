Вспышку АЧС зафиксировали в Полтавской области
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Согласно информации Главного управления Госпродпотребслужбы в Полтавской области от 02.11.2016 года в ООО "Маяк" (с. Сосновка, Гадячский район, Полтавская область) зарегистрирована гибель 2 голов свиней. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпродпотребслужбы, передает УНН.
"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (г. Киев) 02.11.2016 года установлен диагноз африканская чума свиней (АЧС) (отчет о результатах исследования № 007129 п.м. / 16 от 02.11.2016).
В настоящее время в ООО "Маяк" содержится 723 головы свиней ", - говорится в сообщении.
В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС, добавили в пресс-службе ведомства.
Напомним, как сообщал УНН, фермеры Одесской области не верят, что им возместят потери из-за АЧС .
Также напомним, что производители свинины добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС .