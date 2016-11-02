Спалах АЧС зафіксували у Полтавській області
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Відповідно до інформації Головного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області від 02.11.2016 в ТОВ “Маяк” (с. Соснівка, Гадяцький район, Полтавська область) зареєстровано загибель 2 голів свиней. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби, передає УНН.
“При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 02.11.2016 встановлено діагноз на африканську чуму свиней (АЧС) (звіт про результати дослідження № 007129 п.м./16 від 02.11.2016).
На даний час в ТОВ „Маяк“ утримується 723 голови свиней”, — сказано у повідомленні.
В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС, додали в прес-службі відомства.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, фермери на Одещині не вірять, що їм відшкодують втрати через АЧС.
Також нагадаємо, що виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.