Вспышка АЧС зафиксирована в Киевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Киевской области 3 ноября в ЧСП "Слобода", что находится за пределами г. Тетиев, была зарегистрирована гибель девяти голов свиней от АЧС, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
"Согласно оперативной информации ГУ Госпродпотребслужбы в Киевской области 3 ноября 2016 года в ЧСП "Слобода", которое находится за пределами Тетиева была зарегистрирована гибель 9 голов свиней. 4 ноября этого года при исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе был установлен диагноз африканской чумой свиней (отчет о результатах исследования № 007177 п.м./16 от 04.11.2016)", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в целом, по предварительной информации, в ЧСП "Слобода" содержится около 700 голов свиней.
В пресс-службе также отметили, что с целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Тетиевской райгосадминистрации, решением которой утвержден план по ликвидации АЧС, определены границы эпизоотического очага, зон защиты и надзора. В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
Напомним, как сообщал УНН, производители свинины будут добиваться законодательных изменений чтобы побороть АЧС.
По словам эксперта Ю.Опенько, ответственные контроллеры (Госпродпотребслужба) не могут перевести ситуацию с АЧС в контролируемый процесс из-за отсутствия надлежащего менеджмента. Также не хватает и финансирования.
Как сообщал УНН, случаи АЧС с начала года зафиксированы в 15 областях страны.