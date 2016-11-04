Спалах АЧС зафіксовано на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. У Київській області 3 листопада в ПСП “Слобода”, що розташоване за межами м.Тетіїв, було зареєстровано загибель дев'яти голів свиней від АЧС, передає УНН з посиланням на прес-службу Держпродспоживслужби.
“Відповідно до оперативної інформації ГУ Держпродспоживслужби в Київській області 3 листопада 2016 р. в ПСП „Слобода“, яке розташоване за межами м.Тетіїв було зареєстровано загибель 9 голів свиней. 4 листопада цього року при дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи було встановлено діагноз на африканську чуму свиней (звіт про результати дослідження № 007177 п.м./16 від 04.11.2016)”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що загалом, за попередньою інформацією, у ПСП “Слобода” утримується близько 700 голів свиней.
У прес-службі також зазначили, що з метою координації дій з локалізації та ліквідації спалаху АЧС проведено засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Тетіївській райдержадміністрації, рішенням якої затверджено план з ліквідації АЧС, визначено межі епізоотичного осередку, зон захисту та нагляду. В осередку захворювання вживаються заходи з локалізації та недопущення поширення збудника АЧС.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, виробники свинини домагатимуться законодавчих змін аби побороти АЧС.
За словами експерта Ю.Опенька, відповідальні контролери (Держпродспоживслужба) не можуть перевести ситуацію з АЧС до контрольованого процесу через відсутність належного менеджменту.Також не вистачає і фінансування.
Як повідомляв УНН, випадки АЧС з початку року зафіксовано у 15 областях країни.