Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза

В Житомире мужчина, который спал в мусорном контейнере, во время выгрузки отходов в кузов мусороуборочного автомобиля попал под специальный пресс. От полученных травм мужчина погиб, передает УНН со ссылкой на полицию Житомирской области.

Детали

По данным правоохранителей, сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни поступило около 18:20. Предварительно, это произошло после погрузки мусора из контейнера в спецавтомобиль.

Медики, которые также прибыли по вызову, констатировали смерть мужчины. Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался 46-летний горожанин.

"Согласно показаниям свидетелей, мужчина при жизни злоупотреблял алкогольными напитками и незадолго до происшествия его видели спящим в контейнере, прикинутого мусором. Предварительно, во время выгрузки отходов в кузов мусороуборочного автомобиля мужчина попал под специальный пресс. Согласно выводам экспертов, причиной его смерти стали тупые травмы тела со сдавливанием внутренних органов", - сообщили в полиции.

Добавим

Сейчас следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства происшествия в рамках открытого уголовного производства. Предварительная квалификация деяния - ч. 1 ст. 119 (Убийство по неосторожности) УК Украины.

Согласно действующему законодательству такое деяние наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.