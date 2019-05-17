SpaceX снова перенесла запуск Falcon 9 с 60 спутниками
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников проекта Starlink по созданию глобальной сети передачи интернет-трафика. Как сообщила в четверг SpaceX в своем Twitter, запуск состоится в течение недели, информирует УНН.
"Отказываемся (от сегодняшнего запуска), чтобы обновить программное обеспечение спутников и трижды все перепроверить. Всегда хочется сделать все, что мы можем, на земле, чтобы добиться максимального успеха миссии, следующая возможность для запуска (появится) примерно в течение недели", - говорится в сообщении SpaceX.
Старт носителя с пускового комплекса на базе ВВС США на мысе Канаверал должен был состояться в среду в 22:30 по времени Восточного побережья США (6:00 Киев). Однако позже он был перенесен из-за сильного ветра в высоких слоях атмосферы на четверг.
Справка: проект Starlink предусматривает создание компанией SpaceX собственной группы спутников для глобальной передачи интернет-трафика. В рамках данной инициативы планируется вывести на низкую орбиту более 11 тыс. спутников. Согласно плану, составленному в 2015 году, проект Starlink требует первоначальных вложений в размере 3,5 млрд долларов для запуска 800 спутников при численности персонала компании в 1,2 тыс. человек. SpaceX приводит оценки аналитиков, согласно которым для запуска 11 тыс. спутников и введение проекта в эксплуатацию потребуются инвестиции в размере 10 млрд долларов.
Напомним, в начале месяца, Blue Origin владельца Amazon успешно испытала свою суборбитальную ракету.