SpaceX знову перенесла запуск Falcon 9 з 60 супутниками
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Компанія SpaceX перенесла запуск ракети-носія Falcon 9, яка повинна була вивести на орбіту 60 супутників проекту Starlink зі створення глобальної мережі передачі інтернет-трафіку. Як повідомила в четвер SpaceX в своєму Twitter, запуск відбудеться протягом тижня, інформує УНН.
"Відмовляємося (від сьогоднішнього запуску), щоб оновити програмне забезпечення супутників і тричі все перевірити ще раз. Завжди хочеться зробити все, що ми можемо, на землі, щоб домогтися максимального успіху місії, наступна можливість для запуску (з'явиться) приблизно протягом тижня", - йдеться в повідомленні SpaceX.
Старт носія з пускового комплексу на базі ВПС США на мисі Канаверал повинен був відбутися в середу о 22:30 за часом Східного узбережжя США (6:00 Київ). Однак пізніше він був перенесений через сильний вітер у високих шарах атмосфери на четвер.
Довідково: проект Starlink передбачає створення компанією SpaceX власної групи супутників для глобальної передачі інтернет-трафіку. В рамках даної ініціативи планується вивести на низьку орбіту понад 11 тис. супутників. Згідно з планом, складеним у 2015 році, проект Starlink вимагає початкових вкладень в розмірі 3,5 млрд доларів для запуску 800 супутників при чисельності персоналу компанії в 1,2 тис. осіб. SpaceX наводить оцінки аналітиків, згідно з якими для запуску 11 тис. супутників і введення проекту в експлуатацію будуть потрібні інвестиції в розмірі 10 млрд доларів.
Нагадаємо, на початку місяця, Blue Origin власника Amazon успішно випробувала свою суборбітальну ракету.