SpaceX вывела на орбиту американский спутник SXM-7
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7. Старт состоялся в 12:30 по времени восточного побережья США (19:30 по киевскому времени) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), пишет УНН.
Трансляция велась на сайте компании. Пуск планировался на пятницу и был отложен из-за сильного ветра.
“Развертывание SXM-7 подтверждено”, — написали представители SpaceX в Twitter.
Спутник SXM-7, изготовленный компанией Maxar Technologies для радиовещательной компании SiriusXM с аудиторией более 34 млн человек, должен заменить находящийся на орбите XM-3 и обеспечить трансляцию радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна. Ожидаемый срок его эксплуатации — 15 лет. Первоначально его вывод на орбиту планировался на 1 августа, но был перенесен по техническим причинам.
SpaceX снова вернула на Землю отработанную первую ступень носителя. Ступень плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Многократное использование частей ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту. Данная ступень ранее использовалась шесть раз, в том числе для первого запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции.