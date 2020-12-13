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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 71310 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 94323 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114956 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 150094 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198481 просмотра

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3 марта, 04:20 • 194760 просмотра

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SpaceX вывела на орбиту американский спутник SXM-7

SpaceX вывела на орбиту американский спутник SXM-7

Киев  •  УНН

 • 14254 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Американская компания SpaceX в воскресенье осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с ретрансляционным спутником SXM-7. Старт состоялся в 12:30 по времени восточного побережья США (19:30 по киевскому времени) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида), пишет УНН.

Трансляция велась на сайте компании. Пуск планировался на пятницу и был отложен из-за сильного ветра.

“Развертывание SXM-7 подтверждено”, — написали представители SpaceX в Twitter.

Спутник SXM-7, изготовленный компанией Maxar Technologies для радиовещательной компании SiriusXM с аудиторией более 34 млн человек, должен заменить находящийся на орбите XM-3 и обеспечить трансляцию радиопрограмм на территории США, Канады и Карибского бассейна. Ожидаемый срок его эксплуатации — 15 лет. Первоначально его вывод на орбиту планировался на 1 августа, но был перенесен по техническим причинам.

SpaceX снова вернула на Землю отработанную первую ступень носителя. Ступень плавно опустилась на плавучую платформу Just Read the Instructions в Атлантическом океане. Многократное использование частей ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту. Данная ступень ранее использовалась шесть раз, в том числе для первого запуска космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции.

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