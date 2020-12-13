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SpaceX вивела на орбіту американський супутник SXM-7

SpaceX вивела на орбіту американський супутник SXM-7

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Американська компанія SpaceX в неділю здійснила запуск ракети-носія Falcon 9 з ретрансляційним супутником SXM-7. Старт відбувся о 12:30 за часом східного узбережжя США (19:30 за київським часом) з космодрому на мисі Канаверал (штат Флорида), пише УНН.

Трансляція велася на сайті компанії. Пуск планувався на п’ятницю і був відкладений через сильний вітер.

“Розгортання SXM-7 підтверджено”, — написали представники SpaceX в Twitter.

Супутник SXM-7, виготовлений компанією Maxar Technologies для радіомовної компанії SiriusXM з аудиторією понад 34 млн осіб, повинен замінити XM-3, який знаходиться на орбіті і забезпечити трансляцію радіопрограм на території США, Канади та Карибського басейну. Очікуваний термін його експлуатації — 15 років. Спочатку його виведення на орбіту планувалося на 1 серпня, але був перенесений з технічних причин.

SpaceX знову повернула на Землю відпрацьовану першу сходинку носія. Ступінь плавно опустилася на плавучу платформу Just Read the Instructions в Атлантичному океані. Багаторазове використання частин ракет дозволяє компанії Ілона Маска здешевлювати вартість запусків апаратів на орбіту. Дана щабель раніше використовувалася шість разів, в тому числі для першого запуску космічного корабля Crew Dragon до Міжнародної космічної станції.

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