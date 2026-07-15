Советник Минобороны "Флеш" объяснил причины опоздания тревог при баллистических атаках

Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, почему сигналы тревоги по баллистике иногда срабатывают уже после прилета. Об этом сообщает УНН.

По его словам, вся информация о пусках или подготовке к пуску поступает военным от партнеров.

Никто из нас не знает и не должен знать, как они получают эту информацию, но не нужно быть слишком умным, чтобы понять, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками пуска и система фиксации фактов пуска

Он уточнил, что ракета долетает до Киева за 2-4 минуты, поэтому время очень ограничено.

Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать