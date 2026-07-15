Советник Минобороны "Флеш" объяснил причины опоздания тревог при баллистических атаках
Киев • УНН
Сергей Бескрестнов заявил, что ракета долетает до Киева за 2-4 минуты. Он объяснил, что сбои в системе спутникового наблюдения приводят к задержке сигнала тревоги.
Советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов объяснил, почему сигналы тревоги по баллистике иногда срабатывают уже после прилета. Об этом сообщает УНН.
Детали
По его словам, вся информация о пусках или подготовке к пуску поступает военным от партнеров.
Никто из нас не знает и не должен знать, как они получают эту информацию, но не нужно быть слишком умным, чтобы понять, что основным источником информации является спутниковое наблюдение за точками пуска и система фиксации фактов пуска
Он уточнил, что ракета долетает до Киева за 2-4 минуты, поэтому время очень ограничено.
Любой сбой системы приведет к задержке получения информации. Ни одна система не может быть идеальной, поэтому сбои случаются, и сигнал тревоги может опоздать
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Он добавил, что также часто случаются случаи, когда "тревога есть, а пуска нет".
"Это происходит потому, что спутники фиксируют действия на пусковых установках, которые предшествуют пуску ракет, а самих пусков по какой-то причине может и не быть. Помните, сколько раз звучала ложная тревога по Орешнику? Это так же разведывательные спутники визуально фиксируют активность на пусковой установке, но произойдет ли пуск или нет, непонятно", - резюмировал советник министра обороны.
Напомним
Ранее Сергей "Флеш" Бескрестнов заявил, что война перешла в фазу дипстрайков и мидлстрайков. Он предупредил, что враг будет атаковать на глубину 100 км все возможные объекты, включая АЗС и почтовые отделения.
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