Совет Украина-НАТО обсудит путь Украины к членству и необходимые для этого реформы - Столтенберг

Совет Украина-НАТО на министерском уровне сегодня сосредоточит внимание на том, как поддержать путь Украины к членству в НАТО, в том числе на необходимых для этого реформах, а также на ситуации на поле боя и дальнейшей поддержке. Об этом во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в среду сообщил Генсек НАТО Йенс Столтенберг, пишет УНН.

У нас состоится историческая встреча, первое заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Эта встреча демонстрирует, что Украина приближается к НАТО. На встрече мы обсудим, как мы можем поддержать ваш путь к членству в НАТО - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что "все члены Альянса согласны, что Украина станет членом Альянса".

И сейчас нам нужно обсудить путь вперед, реформы и то, как НАТО может поддержать вас в осуществлении этих реформ - отметил Столтенберг.

"Затем мы также будем рассматривать насущные потребности, ситуацию на поле боя", - отметил Генсек.

При этом он еще раз выразил "глубокое восхищение украинскими вооруженными силами, политическим руководством, народом Украины, тем мужеством, которое вы продемонстрировали после полномасштабного вторжения". "И то, что вы смогли отбросить российские войска с севера, востока и юга. А также нанесли большие потери российским захватчикам. Это большие победы для Украины, и это результат вашей твердой решимости защитить свою страну и территориальную целостность", - указал глава Альянса.

В то же время Столтенберг отметил, что "мы не должны недооценивать россию". "Мы видим интенсивные бои и должны быть готовы к новым авиационным и ракетным ударам. Поэтому важно, чтобы наша солидарность с Украиной демонстрировалась не только на словах, но и на деле", - подчеркнул Генсек НАТО.

Он приветствовал крайние объявления о дальнейшей поддержке Украины со стороны союзников, указав, что "это конкретные действия, поэтому их нужно больше". "И нам нужна устойчивая и усиленная поддержка Украины", - указал Столтенберг.

"Потому что в интересах Украины, но также и в наших собственных интересах безопасности, чтобы Украина брала верх, чтобы вы смогли отбросить российские войска и преобладали как суверенное, независимое государство в Европе", - заметил он.

"Поэтому еще раз, Дмитрий, очень приятно с вами встретиться, видеть вас здесь. И иметь возможность сесть и обсудить, как мы можем выступить вместе в борьбе с агрессией россии против Украины", - подытожил Генсек НАТО.

Напомним

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен, что США продолжат поддержку Украины.