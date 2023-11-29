Совет Украина-НАТО обсудит наращивание производства оружия и боеприпасов - Кулеба

Совет Украина-НАТО сегодня обсудит шаги для наращивания производства оружия и боеприпасов. Об этом, как сообщили в МИД, перед заседанием в среду заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет УНН.

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Кулеба заявил, что сегодня Украина и НАТО проведут первое в истории заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел, где Украина и союзники будут обсуждать важные вопросы как близкие партнеры, в частности шаги для наращивания производства оружия и боеприпасов.

Глава МИД Украины отметил, что одной из ключевых тем в сотрудничестве с Альянсом является объединение оборонных индустрий и наращивание производства вооружения.

Победа Украины в интересах не только нашего государства, но и всего евроатлантического сообщества. Чтобы обеспечить устойчивость, оборонные индустрии должны нарастить производство, объединиться и работать как один целостный механизм - сказал Кулеба.

Министр также заявил, что "не будет преувеличением сказать, что защита европейского пространства невозможна без Украины, ведь именно наше государство сейчас имеет наиболее сильную и дееспособную армию в Европе". "Мы существенно расширяем кооперацию с НАТО, фактически мы уже стали армией стандартов НАТО: как с точки зрения технических возможностей, так и менеджмента подходов и принципов управления войском", - отметил глава МИД Украины.

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