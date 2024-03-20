Совет ассоциации подчеркнул важность укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС

Совет ассоциации Украина-ЕС подчеркнул важность дальнейшего укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС, которые имеют важное значение для импорта и экспорта широкого спектра товаров Украины, а также для долгосрочного улучшения сообщения между Украиной и Европейским Союзом. Об этом говорится в совместном пресс-релизе по итогам 9-го заседания Совета ассоциации между Украиной и ЕС, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Украина в очередной раз подчеркнула важность обеспечения надлежащей реализации взаимовыгодного Соглашения о грузовых перевозках автомобильным транспортом и его продления на период 2024-2025 годов.

"Совет ассоциации подчеркнул важность дальнейшего укрепления Путей солидарности между Украиной и ЕС, которые имеют важное значение для импорта и экспорта широкого спектра товаров Украины, а также для долгосрочного улучшения сообщения между Украиной и ЕС. Украина приветствовала сотрудничество между Украиной, ЕС и государствами-членами ЕС в рамках Совместной координационной платформы по вопросам экспорта и транзита украинской сельскохозяйственной продукции", - говорится в пресс-релизе.

Дополнение

Премьер-министр Шмыгаль сообщал, что Украина активно работает по разблокированию украинско-польской границы и в правительстве уверены, что в ближайшее время будут хорошие результаты.