Социологи определили уровень коррупции в медицинских учреждениях
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. С вымогательством взятки (наличными или в иной форме) за лечение в течение последних 12 месяцев сталкивались 9,1% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии, передает УНН.
В то же время, 51,3% респондентов ответили, что от них не требовали заплатить взятку, а 36,3% людей не посещали медицинские учреждения в течение последних 12 месяцев.
Кроме того, 16,6% сообщили, что делали подарки (например, алкоголь, конфеты, билеты на концерт и т.д.) за лечение в течение последних 12 месяцев. Не делали подарков 45,1% респондентов.
Опрос был проведен Киевским международным институтом социологии в течение марта 2019 года. Полевой этап длился с 21 по 29 марта.
Для опроса была разработана стратифицированная случайная 3-ступенчатая с квотным отбором на последней ступени. Выборка репрезентативна для взрослого населения (18+ лет) Украины.
В Донецкой и Луганской областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.
Всего было опрошено 1200 респондентов, проживающих во всех областях Украины и в г. Киеве (кроме АР Крым). Опрос проводился методом личных интервью с использованием планшетов (САРРЕ).
Максимальная погрешность - 4,3%.
Напомним, в реестр коррупционеров за 100 дней попали почти 1,5 тыс. человек.