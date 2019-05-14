До реєстру корупціонерів за 100 днів потрапили майже 1,5 тис. осіб
Київ • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. За 100 днів роботи в Реєстр корупціонерів внесено відомості стосовно 1482 осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"Сьогодні, 14 травня, минає 100 днів, відколи на сайті Національного агентства розпочав роботу Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. За цей час в Реєстр внесено відомості стосовно 1482 осіб, всього в Реєстрі понад 25000 записів стосовно осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", - зауважили в агентстві.
У реєстрі передбачена функція самостійного безплатного отримання фізичними та юридичними особами - учасниками публічних закупівель вищевказаної інформаційної довідки, чим виключено корупційну складову. "З початку роботи Реєстру самостійно сформовані та отримані фізичними/юридичними особами 19680 таких довідок. Водночас Національне агентство надало 363 витяги з реєстру за зверненням в установленому порядку фізичних осіб", - зазначили у НАЗК.
Всього з початку роботи реєстру опрацьовано 3350 електронних копій судових рішень, на підставі яких до нього внесено відомості стосовно:
-
- 1398 осіб, які судом визнані винними та притягнуті до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
-
- 84 особи, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності за вчинення пов’язаних з корупцію правопорушень.
-
Переважна більшість осіб, відомості стосовно яких внесено до реєстру, притягнута до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною першою статті 172-6 КУпАП (несвоєчасне подання декларації), вказали в агентстві.
Водночас, як зазначається, за вказаний період на законних підставах з реєстру вилучено відомості стосовно 6 осіб.
Реєстр корупціонерів розпочав свою роботу 4 лютого 2019 року.