Соціологи визначили рівень корупції у медичних закладах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. З вимаганням хабара (готівкою чи в іншій формі) за лікування протягом останніх 12 місяців стикалися 9,1% громадян України. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології, передає УНН.
Водночас, 51,3% респондентів відповіли, що від них не вимагали заплатити хабар, а 36,3% людей не відвідували медичних закладів протягом останніх 12 місяців.
Крім того, 16,6% повідомили, що робили подарунки (наприклад, алкоголь, цукерки, білети на концерт тощо) за лікування протягом останніх 12 місяців. Не робили подарунків 45,1% респондентів.
Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом березня 2019 року. Польовий етап тривав з 21 по 29 березня.
Для опитування була розроблена стратифікована випадкова 3-ступенева з квотним відбором на останньому ступені. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (18+ років) України.
У Донецькій та Луганській областях опитування проводилося тільки на території, яка контролюється українською владою.
Всього було опитано 1200 респондентів, які проживають у всіх областях України та в м. Києві (крім АР Крим). Опитування проводилося методом особистих інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ).
Максимальна похибка — 4,3%.
Нагадаємо, до реєстру корупціонерів за 100 днів потрапили майже 1,5 тис. осіб.