Сотни тысяч жителей Канады остались без электричества из-за ледяного шторма
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Сотни тысяч домов на востоке Канады остались без электричества в пятницу, через два дня после того, как ледяной шторм унес жизни двух человек и нанес значительный материальный ущерб, особенно в Монреале. Об этом пишет AFP, информирует УНН.
Шторм затронул Квебек и Онтарио, две самые густонаселенные провинции Канады.
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"Мы восстановили электроснабжение чуть более трети людей, пострадавших от отключений из-за ледяного шторма", - заявил поставщик электроэнергии Hydro-Quebec.
Детали
На середину утра пятницы около 630 000 домов в Квебеке оставались в темноте по сравнению с 1,1 миллиона в разгар отключений.
Коммунальная компания подсчитала, что сможет восстановить электроснабжение большинства потребителей к полуночи пятницы, но заявила, что некоторые дома останутся без электричества до воскресенья, а возможно, и до понедельника. Более благоприятные погодные условия в пятницу должны "ускорить восстановление обслуживания", сказал представитель Hydro-Quebec Режис Телье.
Монреаль, на долю которого приходится около половины отключений, открыл шесть временных аварийных убежищ, где жители без электричества проводили ночь с четверга на пятницу.
Житель Онтарио был убит упавшим деревом в среду, а мужчина в возрасте 60 лет умер в четверг утром, раздавленный веткой, которую он пытался спилить в своем дворе, примерно в 60 километрах к западу от Монреаля.
Добавим
Отключение электроэнергии стало крупнейшим в Квебеке после ледяного шторма 1998 года, который на несколько недель погрузил провинцию в хаос.