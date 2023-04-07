Сотні тисяч жителів Канади залишилися без електрики через крижаний шторм
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Сотні тисяч будинків на сході Канади залишилися без електрики в п'ятницю, через два дні після того, як крижаний шторм забрав життя двох людей і завдав значних матеріальних збитків, особливо в Монреалі. Про це пише AFP, інформує УНН.
Шторм торкнувся Квебеку і Онтаріо, двох найбільш густонаселених провінцій Канади.
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"Ми відновили електропостачання трохи більше третини людей, які постраждали від відключень через крижаний шторм", - заявив постачальник електроенергії Hydro-Quebec.
Деталі
На середину ранку п'ятниці близько 630 000 будинків у Квебеку залишалися в темряві порівняно з 1,1 мільйона в розпал відключень.
Комунальна компанія підрахувала, що зможе відновити електропостачання більшості споживачів до півночі п'ятниці, але заявила, що деякі будинки залишаться без електрики до неділі, а можливо, і до понеділка. Більш сприятливі погодні умови у п'ятницю мають "прискорити відновлення обслуговування", сказав представник Hydro-Quebec Режис Тельє.
Монреаль, на частку якого припадає близько половини відключень, відкрив шість тимчасових аварійних притулків, де жителі без електрики проводили ніч з четверга на п'ятницю.
Жителя Онтаріо було вбито деревом, що впало в середу, а чоловік у віці 60 років помер у четвер вранці, розчавлений гілкою, яку він намагався спиляти у своєму дворі, приблизно за 60 кілометрів на захід від Монреаля.
Додамо
Відключення електроенергії стало найбільшим у Квебеку після крижаного шторму 1998 року, який на кілька тижнів занурив провінцію в хаос.