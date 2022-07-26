Сотни пожарных тушат лесные пожары в Германии и Чехии

Детали

Как сообщило немецкое информационное агентство dpa, крупный лесной пожар быстро распространялся в восточногерманской земле Бранденбург в регионе с большим количеством сухих сосновых лесов, где пожарные должны быть особенно осторожны из-за старых боеприпасов времен Второй мировой войны, которые там еще закопаны.

Большой пожар в районе Эльба-Эльстер уже уничтожил площадь около 850 га и продолжает быстро распространяться из-за порывистых ветров, дующих по разным направлениям.

Семь пожарных получили ранения, четверо из них попали в больницу из-за отравления дымом. Никто из жителей не пострадал, но сгорела свиноферма, несколько животных погибли.

Власти заявили, что неясно, когда удастся взять огонь под контроль. С огнем боролись более 350 пожарных, пришлось эвакуировать около 300 человек из разных сел.

Далее юго-восточнее пожарные из нескольких стран объединили свои силы для тушения пожара в национальном парке на севере Чешской Республики, который распространился на землю Саксония в соседней Германии.

Пожар в парке «Чешская Швейцария» вспыхнул в воскресенье и в основном был локализован до того, как из-за ветреной погоды он снова распространился в понедельник днем ​​и ночью. По словам пожарных, пострадали около 30 гектаров в парке и еще больше за границей в Германии.

Около 80 человек были эвакуированы из пограничного города Хренско и еще больше из села Мезна, где пламя уничтожило или повредило несколько домов.

Десятки немецких детей были эвакуированы из летнего лагеря на чешской стороне границы и отправлены обратно в Германию.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала и министр внутренних дел Вит Ракушан посетили этот район во вторник.

Ракусан сказал, что около 400 пожарных работали, и по состоянию на полдень вторника пламя не удалось взять под контроль.

Польша и Словакия заявили, что отправляют вертолеты, а Италия предложила специальные самолеты Canadair, предназначенные для тушения пожаров.

Немецкие военные объявили, что направят в приграничный район четыре вертолета для борьбы с пламенем, сообщает dpa.

Чешский гидрометеорологический институт заявил, что дым распространился на 100 и более километров от места пожара.