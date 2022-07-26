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Сотні пожежників гасять лісові пожежі в Німеччині та Чехії

Сотні пожежників гасять лісові пожежі в Німеччині та Чехії

Київ • УНН

 • 333240 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. Сотні пожежників борються з лісовими пожежами у східній Німеччині та сусідній Чехії. Було евакуювано туристичні та житлові райони, пише УНН.

Деталі

Як повідомило німецьке інформаційне агентство dpa, велика лісова пожежа швидко поширювалася у східнонімецькій землі Бранденбург у регіоні з великою кількістю сухих соснових лісів, де пожежники мають бути особливо обережні через старі боєприпаси часів Другої світової війни, які там ще закопані.

Велика пожежа в районі Ельба-Ельстер вже знищила площу близько 850 га і продовжує швидко поширюватися через поривчасті вітри, що дмуть з різних напрямків.

Семеро пожежників отримали поранення, четверо з них потрапили до лікарні через отруєння димом. Ніхто із мешканців не постраждав, але згоріла свиноферма, кілька тварин загинули.

Влада заявила, що неясно, коли вдасться взяти вогонь під контроль. З вогнем боролися понад 350 пожежників, довелося евакуювати близько 300 людей із різних сіл.

Далі на південний схід пожежники з кількох країн об'єднали свої сили для гасіння пожежі у національному парку на півночі Чеської Республіки, який поширився на землю Саксонія у сусідній Німеччині.

Пожежа в парку «Чеська Швейцарія» спалахнула в неділю і в основному була локалізована до того, як через вітряну погоду вона знову поширилася в понеділок вдень і вночі. За словами пожежників, постраждало близько 30 гектарів у парку та ще більше за кордоном у Німеччині.

Близько 80 людей було евакуйовано з прикордонного міста Хренсько та ще більше із села Мезна, де полум'я знищило або пошкодило кілька будинків.

Десятки німецьких дітей було евакуйовано з літнього табору на чеській стороні кордону та відправлено назад до Німеччини.

Прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала та міністр внутрішніх справ Віт Ракушан відвідали цей район у вівторок.

Ракусан сказав, що близько 400 пожежників працювали, і станом на полудень вівторка полум'я не вдалося взяти під контроль.

Польща та Словаччина заявили, що відправляють гелікоптери, а Італія запропонувала спеціальні літаки Canadair, призначені для гасіння пожеж.

Німецькі військові оголосили, що направлять до прикордонного району чотири вертольоти для боротьби з полум'ям, повідомляє dpa.

Чеський гідрометеорологічний інститут заявив, що дим поширився на 100 і більше кілометрів від місця пожежі.

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