Сотни автомобилей собрались на западной границе: оживление движения в направлении Польши

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"Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется установленным порядком, согласно действующему законодательству. Заметим, что пока никаких ограничений относительно выезда граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет. Пропускные операции осуществляются ритмично. Конфликтных ситуаций не возникало. Местами возникают технические задержки в работе баз данных ГПСУ, таможни, а также на смежной стороне", - информируют пограничники.

Детали

Так, по данным ГПСУ, по состоянию на 15:00: