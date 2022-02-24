Сотни автомобилей собрались на западной границе: оживление движения в направлении Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Ситуация в пунктах пропуска на западной границе остается стабильной, наблюдается увеличение интенсивности движения через пункты пропуска. Об этом информирует пресс-служба Госпогранслужбы Украины, пишет УНН.
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"Пропуск лиц и транспортных средств осуществляется установленным порядком, согласно действующему законодательству. Заметим, что пока никаких ограничений относительно выезда граждан Украины за границу, за исключением определенных законодательством случаев, нет. Пропускные операции осуществляются ритмично. Конфликтных ситуаций не возникало. Местами возникают технические задержки в работе баз данных ГПСУ, таможни, а также на смежной стороне", - информируют пограничники.
Детали
Так, по данным ГПСУ, по состоянию на 15:00:
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- Отмечается оживление движения на выезд из Украины в пунктах пропуска "Грушев", "Рава-Русская", "Краковец", "Шегини", "Смельница", что на границе с Польшей, где находятся от 80 до 230 легковушек.
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- На границе со Словакией у двух автомобильных пунктов пропуска находятся примерно по 70-80 автомобилей.
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- Пересечения границы в Венгрию в пяти пунктах пропуска сейчас ожидают почти 300 автомобилей.
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- На выезд в Румынию, в трех пунктах пропуска, ожидают своей очереди более 350 легковых авто.
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