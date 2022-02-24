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Сотні автівок зібрались на Західному кордоні: пожвавлення руху в напрямку Польщі

Сотні автівок зібрались на Західному кордоні: пожвавлення руху в напрямку Польщі

Київ • УНН

 • 157025 перегляди

КИЇВ. 24 лютого. УНН. Ситуація в пунктах пропуску на західному кордоні залишається стабільною, спостерігається збільшення інтенсивності руху через пункти пропуску. Про це інформує пресслужба Держприкордонслужби України, пише УНН.

Цитата

"Пропуск осіб та транспортних засобів здійснюється встановленим порядком, згідно чинного законодавства. Зауважимо, що наразі жодних обмежень щодо виїзду громадян України за кордон, за винятком визначених законодавством випадків, немає. Пропускні операції здійснюються ритмічно. Конфліктних ситуацій не виникало. Місцями виникають технічні затримки у роботі баз даних ДПСУ, митниці, а також на суміжній стороні", - інформують прикордонники.

Деталі

Так, за даними ДПСУ, станом на 15:00:

  • Відмічається пожвавлення руху на виїзд з України в пунктах пропуску "Грушів", "Рава-Руська", "Краківець", "Шегині", "Смільниця", що на кордоні з Польщею, де перебувають від 80 до 230 легковиків.
  • На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають приблизно по 70-80 автомобілів.
  • Перетину кордону до Угорщини у п’яти пунктах пропуску наразі очікують майже 300 автівок.
  • На виїзд до Румунії, у трьох пунктах пропуску, очікують своєї черги понад 350 легкових авто.
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