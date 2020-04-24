ВТО заявила о недопустимости сокращения экспорта продовольствия

22 апреля 2020 года члены ВТО, в том числе Украина, распространили совместное заявление по обеспечению открытой и предсказуемой торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией в рамках пандемии COVID-19, говорится в сообщении.

Соответствующий документ был создан в развитие заявления министров сельского хозяйства G20 о необходимости слаженного сотрудничества для обеспечения глобальной продовольственной безопасности, в том числе и питания, в ответ на пандемию коронавирусной инфекции.

В Совместном заявлении отмечено о важности недопущения применения неоправданных ограничений экспорта сельскохозяйственной продукции, которые могут нарушать глобальные цепи поставок и влиять на продовольственную безопасность других стран. Следует отметить, что доля от глобального экспорта сельскохозяйственных товаров и продовольствия подписантов Заявления составляет более 63 процента. Также подписанты призвали всех членов ВТО к координации действий в этом направлении.

"Своевременное и точное предоставление информации о торговых мерах, касающихся сельскохозяйственной и пищевой продукции, уровней производства, потребления и запасов, а также цен уменьшает неопределенность и позволяет правительствам, трейдерам, потребителям и производителям принимать обоснованные решения", - отметили участники Совместного заявления.

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Так, авторы Совместного заявления, в частности, декларируют стремление:

обеспечить открытость и неразрывность цепей поставок с целью продолжения нормального функционирования международных рынков торговли сельскохозяйственной продукцией и ресурсами, что играет важную роль в предотвращении нехватки продовольствия и обеспечении глобальной продовольственной безопасности;

воздерживаться от создания внутренних запасов продовольствия сельскохозяйственной продукции, что традиционно экспортируется, во избежание нарушений или искажений в международной торговле;

не устанавливать ограничений по экспорту сельскохозяйственной продукции и воздерживаться от введения необоснованных торговых барьеров по сельскохозяйственной и аграрной продукции, а также ключевых ресурсов сельскохозяйственного производства;

в случае введения чрезвычайных мер по сельскохозяйственной и аграрной продукции, предназначенных для борьбы с COVID-19, применение таких мер должно быть целенаправленным, пропорциональным, прозрачным, временными, соответствовать правилам соглашений ВТО, а также не создавать неоправданных барьеров для торговли или разрушать глобальные цепи поставок;

скорейшего информирования ВТО о любых мерах торговли, связанных с COVID-19, влияющих на сельскохозяйственную и аграрную продукцию, включая предоставление необходимых научных доказательств в соответствии с соглашениями ВТО;

поддержать усилия ВТО и других международных организаций по анализу влияния COVID-19 на глобальную торговлю и производство сельскохозяйственной и аграрной продукции;

участия в диалоге с целью улучшения уровня готовности и способности реагировать на региональные или международные пандемии, включая координацию на многостороннем уровне для уменьшения количества ограничений экспорта сельскохозяйственной продукции, в частности в рамках ВТО.

При этом, особое значение придается необходимости соблюдения членами ВТО принципов прозрачности, пропорциональности и предсказуемости в случае введения торговых мер в ответ на распространение коронавируса. Также в заявлении отмечается обеспечение доступа к актуальной информации по уровню производства, потребления, запасов, цен на продукты, в частности, с помощью имеющихся международных механизмов мониторинга рынков.

Напомним, две недели назад Антимонопольный Комитет Украины пригрозил крупнейшему производителю курятины в Украине, компании МХП санкциями в случае увеличения экспорта продукции. В компании же такие рекомендации назвали неуместными, поскольку МХП полностью покрывает потребность внутреннего рынка. К тому же увеличение экспорта происходит за счет увеличения объемов производства, которые определены стратегией развития компании.

Впоследствии АМКУ уточнил, что не имеет права вмешиваться в хозяйственную деятельность частных компаний и навязывать им свои управленческие и административные решения.