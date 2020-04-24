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СОТ заявила про неприпустимість скорочення експорту продовольства

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Україна разом з членами Світової організації торгівлі (СОТ) зробили Спільну заяву щодо забезпечення продовольчої безпеки у відповідь на пандемію COVID-19. Про це повідомляє Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, передає УНН.

22 квітня 2020 року члени СОТ, у тому числі Україна, розповсюдили Спільну заяву стосовно забезпечення відкритої та передбачуваної торгівлі сільськогосподарською та харчовою продукцією в рамках пандемії COVID-19, йдеться у повідомленні.

Відповідний документ було створено у розвиток заяви міністрів сільського господарства G20 щодо необхідності злагодженого співробітництва для забезпечення глобальної продовольчої безпеки, зокрема й харчування, у відповідь на пандемію коронавірусної інфекції.

У Спільній заяві відзначено про важливість недопущення застосування невиправданих обмежень експорту сільськогосподарської продукції, що можуть порушувати глобальні ланцюги постачання та впливати на продовольчу безпеку інших країн. Слід зазначити, що частка від глобального експорту сільськогосподарських товарів і продовольства підписантів Заяви становить понад 63 відсотка. Також підписанти закликали усіх членів СОТ до координації дій у цьому напрямку.

“Своєчасне та точне надання інформації щодо торговельних заходів, що стосуються сільськогосподарської та харчової продукції, рівнів виробництва, споживання та запасів, а також цін зменшує невизначеність і дозволяє урядам, трейдерам, споживачам і виробникам приймати обґрунтовані рішення” — зазначили учасники Спільної заяви.

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Так, автори Спільної заяви, зокрема, декларують прагнення:

забезпечити відкритість та нерозривність ланцюгів постачання з метою продовження належного функціонування міжнародних ринків торгівлі сільськогосподарською продукцією та ресурсами, що відіграє важливу роль у запобіганні нестачі продовольства та забезпеченні глобальної продовольчої безпеки;

утримуватись від створення внутрішніх запасів продовольства сільськогосподарської продукції, що традиційно експортується, з метою уникнення порушень або спотворень у міжнародній торгівлі;

не встановлювати обмежень щодо експорту сільськогосподарської продукції та утримуватись від запровадження необґрунтованих торговельних бар’єрів щодо сільськогосподарської та аграрної продукції, а також ключових ресурсів сільськогосподарського виробництва;

у випадку запровадження надзвичайних заходів щодо сільськогосподарської та агарної продукції, призначених для боротьби з COVID-19, застосування таких заходів повинно бути цілеспрямованим, пропорційним, прозорим, тимчасовими, відповідати правилам угод СОТ, а також не створювати невиправданих бар’єрів для торгівлі чи порушувати глобальні ланцюги постачання;

якнайшвидшого інформування СОТ про будь-які заходи торгівлі, пов’язані з COVID-19, що впливають на сільськогосподарську та аграрну продукцію, включаючи надання необхідних наукових доказів відповідно до угод СОТ;

підтримати зусилля СОТ та інших міжнародних організацій щодо аналізу впливу COVID-19 на глобальну торгівлю та виробництво сільськогосподарської та аграрної продукції;

участі у діалозі з метою покращення рівня готовності та спроможності реагувати на регіональні чи міжнародні пандемії, включно з координацією на багатосторонньому рівні для зменшення кількості обмежень експорту сільськогосподарської продукції, зокрема в рамках СОТ.

При цьому, особливого значення надається необхідності дотримання членами СОТ принципів прозорості, пропорційності та передбачуваності у разі запровадження торговельних заходів у відповідь на поширення коронавірусу. Також у заяві наголошується на забезпеченні доступу до актуальної інформації щодо рівня виробництва, споживання, запасів, цін на продукти, зокрема, за допомогою наявних міжнародних механізмів моніторингу ринків.

Нагадаємо, два тижні тому Антимонопольний Комітет України пригрозив найбільшому виробнику курятини в Україні, компанії МХП санкціями в разі збільшення експорту продукції. В компанії ж такі рекомендації назвали недоречними, оскільки МХП повністю покриває потребу внутрішнього ринку. До того ж збільшення експорту відбувається за рахунок збільшення обсягів виробництва, що визначено стратегією розвитку компанії.

Згодом АМКУ уточнив, що не має права втручатися у господарську діяльність приватних компаній і нав’язувати їм свої управлінські та адміністративні рішення. 

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