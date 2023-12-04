Состояние здоровья жены Буданова после отравления удовлетворительное, продолжается расследование - ГУР
Киев • УНН
Марианна Буданова, которая была отравлена тяжелыми металлами, находится в удовлетворительном состоянии после лечения в украинской клинике, а расследование, которое ведет подразделение внутренней безопасности Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжается.
После отравления жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова - Марианны представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона сообщил, что состояние потерпевшей удовлетворительное и расследование продолжается, передает УНН.
Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали и благодаря профессионализму украинских врачей сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжено медицинское наблюдение, регулярные обследования и это длительный процесс
По его словам, продолжается расследование.
"Им занимается подразделение собственной безопасности Главного управления разведки Минобороны Украины", - резюмировал Юсов.
Напомним
28 ноября стало известно, что Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова, была отравлена тяжелыми металлами и проходит лечение.
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Состояние здоровья жены Буданова после отравления удовлетворительное, продолжается расследование - ГУР
Марианна Буданова, которая была отравлена тяжелыми металлами, находится в удовлетворительном состоянии после лечения в украинской клинике, а расследование, которое ведет подразделение внутренней безопасности Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжается.
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