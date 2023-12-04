Состояние здоровья жены Буданова после отравления удовлетворительное, продолжается расследование - ГУР

Почти пять миллионов тонн аграрной продукции экспортировали из портов Большой Одессы - Кубраков

Украина экспортировала более 7 миллионов тонн грузов из портов Большой Одессы, в том числе почти 5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. С августа 200 судов воспользовались созданным ВМС Украины коридором для выхода и входа.