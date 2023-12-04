Состояние здоровья жены Буданова после отравления удовлетворительное, продолжается расследование - ГУР

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  126851 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  127117 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  163160 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  208651 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  235661 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  215654 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  188106 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  186753 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  173818 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230995 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  203020 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  35880 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  32357 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  27564 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  47941 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
sostoyanie-zdorovya-zheni-budanova-posle-otravleniya-udovletvoritelnoe-prodolzhaetsya-rassledovanie-gur

Состояние здоровья жены Буданова после отравления удовлетворительное, продолжается расследование - ГУР

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 19:10  •  15627 просмотра

Read in English

Марианна Буданова, которая была отравлена тяжелыми металлами, находится в удовлетворительном состоянии после лечения в украинской клинике, а расследование, которое ведет подразделение внутренней безопасности Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжается.

После отравления жены главы Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова - Марианны представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона сообщил, что состояние потерпевшей удовлетворительное и расследование продолжается, передает УНН.

Состояние здоровья сейчас удовлетворительное. Пройден курс лечения в украинской клинике. Благодаря тому, что вовремя обратились и среагировали и благодаря профессионализму украинских врачей сейчас все хорошо. Но в дальнейшем будет продолжено медицинское наблюдение, регулярные обследования и это длительный процесс 

- сказал Андрей Юсов.

По его словам, продолжается расследование.

"Им занимается подразделение собственной безопасности Главного управления разведки Минобороны Украины", - резюмировал Юсов.

Напомним

28 ноября стало известно, что Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова, была отравлена тяжелыми металлами и проходит лечение. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Грозев и The Insider расследуют отравление жены Буданова

Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
Стан здоров’я дружини Буданова після отруєння задовільний, триває розслідування - ГУР
Budanov's wife's health condition after poisoning is satisfactory, investigation continues - GUR
Новости по теме

Состояние здоровья жены Буданова после отравления удовлетворительное, продолжается расследование - ГУР

Марианна Буданова, которая была отравлена тяжелыми металлами, находится в удовлетворительном состоянии после лечения в украинской клинике, а расследование, которое ведет подразделение внутренней безопасности Главного управления разведки Министерства обороны Украины, продолжается.

Криминал и ЧП •   •  15627 просмотра
Состояние здоровья жены Буданова после отравления удовлетворительное, продолжается расследование - ГУР

В Одесской области украинские военные уничтожили якорную мину - ВМС ВСУ

Украинские военные обезвредили якорную мину вблизи Вилково в Одесской области путем контролируемого подрыва. Мина была найдена вблизи села Приморское и выброшена на берег штормом.

Война •   •  21617 просмотра
В Одесской области украинские военные уничтожили якорную мину - ВМС ВСУ

На эковосстановление Украины уйдет не менее 20 лет - Стрелец

Экологический ущерб нанесенный россией часто имеет долговременные и необратимые последствия. На сегодня стоимость экоущерба оценивается в 56,7 миллиардов евро.

Общество •   •  23702 просмотра
На эковосстановление Украины уйдет не менее 20 лет - Стрелец

Фонд госимущества анонсировал расширение деятельности в 2024 году: новые возможности для инвесторов по приватизации и аренде земли

Фонд государственного имущества Украины, возглавляемый Виталием Ковалем, планирует расширить свою деятельность в 2024 году за счет приватизации государственных активов и введения государственной аренды земли, в том числе путем проведения аукционов по продаже имущества, находящегося под санкциями, для финансирования восстановления Украины.

Экономика •   •  24490 просмотра
Фонд госимущества анонсировал расширение деятельности в 2024 году: новые возможности для инвесторов по приватизации и аренде земли

Сумма нарушений достигает более 21 млн грн: в Гостомельской громаде более 100 поврежденных домов не восстановлено из-за подрядчиков

Более 100 домов в Гостомеле Киевской области остаются неотремонтированными из-за махинаций подрядчиков, а аудит выявил нарушений на сумму более 21 миллиона гривен.

Общество •   •  24049 просмотра
Сумма нарушений достигает более 21 млн грн: в Гостомельской громаде более 100 поврежденных домов не восстановлено из-за подрядчиков

Восстановление региона и обучение протезированию: Николаевщина и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве

Николаевская область Украины и японская префектура Хёго подписали Меморандум о взаимопонимании относительно помощи в сфере подготовки специалистов по протезированию и реабилитации.

Общество •   •  21123 просмотра
Восстановление региона и обучение протезированию: Николаевщина и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве

В декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце - Минобороны

В декабре Вооруженные силы Украины получат значительно больше беспилотников, чем в ноябре, благодаря дополнительному финансированию Министерства обороны на производство БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы.

Война •   •  22379 просмотра
В декабре ВСУ получат в несколько раз больше беспилотников, чем в прошлом месяце - Минобороны

Почти пять миллионов тонн аграрной продукции экспортировали из портов Большой Одессы - Кубраков

Украина экспортировала более 7 миллионов тонн грузов из портов Большой Одессы, в том числе почти 5 миллионов тонн сельскохозяйственной продукции. С августа 200 судов воспользовались созданным ВМС Украины коридором для выхода и входа.

Экономика •   •  24285 просмотра
Почти пять миллионов тонн аграрной продукции экспортировали из портов Большой Одессы - Кубраков

ВСУ подтвердили удар по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске

Вооруженные силы Украины нанесли удар по нефтебазам в оккупированном Луганске 3 декабря, на видео зафиксированы взрывы и попытки обороны от беспилотника.

Война •   •  25744 просмотра
ВСУ подтвердили удар по нефтебазе россиян в оккупированном Луганске

Чехия продлила временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года

Первого декабря парламент Чехии принял решение о продлении временной защиты для украинцев. Согласно новым положениям, украинцы сохранят право на доступ к государственному медицинскому страхованию, образованию и рынку труда.

Общество •   •  22937 просмотра
Чехия продлила временную защиту для беженцев из Украины до 2025 года