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Состоялись все запланированные на сегодня встречи и еще несколько вне плана - Зеленский показал фото с лидерами стран НАТО

Киев • УНН

 • 1682 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал совместное фото с лидерами НАТО на саммите в Анкаре. Он сообщил, что состоялись все запланированные встречи и несколько важных вне плана.

Состоялись все запланированные на сегодня встречи и еще несколько вне плана - Зеленский показал фото с лидерами стран НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский показал совместное "семейное фото" с лидерами стран-членов НАТО, а также добавил - состоялись все запланированные на сегодня встречи и еще некоторые важные вне плана, передает УНН.

Саммит НАТО в Анкаре, и, как говорят партнеры, Украина здесь по праву. Главная наша задача – больше ПВО и более сильные дипломатические позиции. Состоялись все запланированные на сегодня встречи и еще некоторые важные вне плана. Украина всегда работает на действенное и равноправное партнерство и на защиту жизни. Благодарим каждого, кто помогает! 

- сообщил Зеленский.

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